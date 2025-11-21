Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kondisi Perlahan Membaik, Fahmi Bo Curhat Begini

Jumat, 21 November 2025 – 09:09 WIB
Kondisi Perlahan Membaik, Fahmi Bo Curhat Begini - JPNN.COM
Raffi Ahmad saat menjenguk Fahmi Bo di rumah sakit. Foto: Instagram/raffinagita1717

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Fahmi Bo menyampaikan curahan hati setelah kondisinya perlahan mulai membaik.

Dia mengaku sangat bersyukur kepada sang pencipta karena dirinya kini sudah bisa menjalani pemulihan di rumah.

"Alhamdulillah ya Allah," tulis Fahmi Bo melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca Juga:

Pemain film Kampung Zombie itu kemudian menyampaikan terima kasih kepada Raffi Ahmad.

Sebab, biaya pengobatan Fahmi Bo selama di rumah sakit dibantu oleh suami Nagita Slavina tersebut.

"Terima kasih Aa Raffi Ahmad," jelas Fahmi Bo.

Baca Juga:

Beberapa waktu lalu, Fahmi Bo juga mengungkapkan momen Raffi Ahmad pertama kali datang ke kontrakan yang dihuninya.

Menurutnya kala itu, Raffi Ahmad menyampaikan pesan agar dirinya tetap semangat untuk bisa sembuh kembali.

Aktor Fahmi Bo mengaku bersyukur akhirnya kondisinya perlahan mulai berangsur membaik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fahmi Bo  Fahmi Bo Sakit  Raffi Ahmad  Kondisi Fahmi Bo 
BERITA FAHMI BO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp