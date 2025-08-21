Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kondisi PSBS Biak Tengah Terpuruk, Manajemen Malah Lepas M Tahir

Kamis, 21 Agustus 2025 – 05:02 WIB
Kapten PSBS Biak, Muhammad Tahir saat berlaga pada ajang Super League 2025/26 melawan Borneo FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman. Foto: Dokumentasi PSBS Biak

jpnn.com - Manajemen PSBS Biak mengambil langkah berani melepas Muhammad Tahir dengan status pinjaman.

Pemain kelahiran 4 Januari 1994 itu sejatinya merupakan motor tim asal kota Karang Panas selama dua musim terakhir.

Pilar Utama Selama Dua Musim

Mantan penggawa Madura United itu bahkan menjadi aktor kesuksesan PSBS Biak promosi ke Liga 1 pada musim 2023/24.

Namun, PSBS telah merilis pernyataan bahwa M Tahir bakal dipinjamkan ke klub lain.

"Terima kasih Muhammad Tahir yang selama ini sudah memberikan yang terbaik untuk tim PSBS Biak, doa terbaik menuntun langkahmu," bunyi pengumuman PSBS.

Catatan Statistik dan Performa

Sepanjang membela PSBS, pemain asal Jayapura tersebut telah mencetak tujuh asis dan satu gol dalam 43 pertandingan.

Musim lalu, performa pemain bertinggi badan 170 cm itu sempat membuat Juan Esnaider kepincut.

Akan tetapi, setelah pergantian pelatih dari Esnaider ke Emral Abus serta Marcos Samso, peran Tahir mulai terpinggirkan.

Manajemen PSBS Biak mengambil langkah berani melepas Muhammad Tahir dengan status pinjaman, Rabu (20/8)

