Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Kondisi Satwa di Bandung Zoo Memprihatinkan, Orangutan Hingga Gajah Terindikasi Stres

Selasa, 20 Januari 2026 – 14:40 WIB
Kondisi Satwa di Bandung Zoo Memprihatinkan, Orangutan Hingga Gajah Terindikasi Stres - JPNN.COM
Kebun Binatang Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Konflik berkepanjangan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo rupanya mengancam keberlangsungan hidup satwa di sana.

Organisasi advokasi lingkungan yang fokus pada isu-isu konservasi dan kesejahteraan satwa liar, Geopix, melakukan kunjungan ke Bandung Zoo pada Rabu (14/1) dan menemukan adanya beberapa satwa yang diduga mengalami stres.

Kondisi ini disinyalir berkaitan dengan pengelolaan kebun binatang yang kurang layak.

Baca Juga:

"Temuan lapangan terkait dugaan kondisi stres Orangutan, Gajah dan Monyet Hitam, sangat mengkhawatirkan, memprihatinkan dan tidak boleh diabaikan," kata Senior Wildlife Campaigner Geopix Annisa Rahmawati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/1).

Annisa mengatakan, pembukaan Bandung Zoo untuk pengunjung harus dilakukan dengan proses evaluasi pengelola dan pemerintah.

Dia menegaskan bahwa keselamatan dan kesejahteraan satwa harus menjadi prasyarat sebelum kebun binatang Bandung kembali dibuka untuk umum, kendati tengah dalam pusaran konflik internal.

Baca Juga:

"Kami mendesak lembaga pengelola Bandung Zoo, Pemerintah Kota Bandung, serta Kementerian Kehutanan untuk tidak tergesa membuka kembali kebun binatang tanpa memastikan kondisi satwa dan standar pengelolaan benar-benar layak," tuturnya.

Namun Annisa menyebut, kelayakan tersebut tidak sekadar terpenuhinya kebutuhan pakan yang telah dilakukan oleh Kementerian Kehutanan. Aspek-aspek lainnya yang mendukung pengelolaan juga harus diperhatikan.

Organisasi advokasi lingkungan, Geopix, menyoroti nasib satwa di Kebun Binatang Bandung yang terdampak konflik internal berkepanjangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung Zoo  Kebun Binatang Bandung  Kebun Binatang  gajah  Orangutan  Pemprov Jabar 
BERITA BANDUNG ZOO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp