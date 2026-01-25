Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kondisi Tanah Masih Lembek, Alat Besar Sulit Masuk Lokasi Longsor Cisarua KBB

Minggu, 25 Januari 2026 – 20:28 WIB
Kondisi Tanah Masih Lembek, Alat Besar Sulit Masuk Lokasi Longsor Cisarua KBB - JPNN.COM
Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Muhammad Syafii di Posko Desa Pasirlangu, Cisarua, KBB, Minggu (25/1/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, CISARUA - Proses pencairan dan pertolongan (SAR) korban longsor dan banjir bandang di wilayah Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, masih menghadapi kendala.

Salah satunya ialah sulitnya alat berat masuk dikarenakan kondisi tanah yang masih lembek.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Muhammad Syafii mengatakan, operasi SAR dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan faktor keselamatan personel di lapangan.

Baca Juga:

"Alat berat belum bisa masuk karena kondisi longsoran ini masih dalam bentuk pasir yang bubur pasir sehingga operasi SAR bertahap ini dikoordinir oleh SAR Bandung," kata Syafii di Posko Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, KBB, Minggu (25/1/2026).

Syafii menjelaskan, operasi SAR ini merupakan operasi gabungan yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri di wilayah Jawa Barat.

"Saya sampaikan dalam operasi SAR ini adalah badan SAR nasional dibantu seluruh kementerian lembaga khususnya TNI Polri yang ada di Jabar," jelasnya. 

Baca Juga:

Berdasarkan hasil asesmen awal, area longsoran dibagi ke dalam beberapa sektor mulai dari titik mahkota longsor hingga lidah longsoran.

Saat ini, sebanyak 250 personel terlatih dikerahkan langsung dalam operasi SAR, dengan total personel gabungan termasuk unsur pendukung mencapai sekitar 450 orang.

Basarnas ungkap kendala dalam penanganan bencana longsor di Cisarua KBB. Alat berat belum bisa dikerahkan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Korban Longsor  Banjir Bandang  bencana longsor di Cisarua  cisarua 
BERITA KORBAN LONGSOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp