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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kondisi Terkini Haji Bolot Setelah 2 Pekan Dirawat di Rumah Sakit

Jumat, 12 Juni 2026 – 16:26 WIB
Kondisi Terkini Haji Bolot Setelah 2 Pekan Dirawat di Rumah Sakit - JPNN.COM
Haji Bolot saat menjadi bintang tamu Podcast Deddy Corbuzier. Foto: Youtube/Deddy Corbuzier

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak Haji Bolot tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat serangan jantung.

Asisten Haji Bolot, Wahyu Ramadhan mengungkapkan kondisi terkini pria berusia 84 tahun tersebut.

Dia menyebut Haji Bolot dalam kondisi yang stabil saat ini dan masih dalam masa pemulihan.

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"Alhamdulillah sadar, sudah mulai stabil. Jadi masih ya tinggal pemulihan lah," ungkap Wahyu Ramadhan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

Wahyu Ramadhan lantas menceritakan awal mula Haji Bokot dibawa ke rumah sakit.

Menurutnya, Haji Bolot pertama kali dibawa ke rumah sakit sekitar dua pekan lalu, tepatnya 28 Mei 2026.

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"Kami bawa itu ke rumah sakit tanggal 28. Awalnya itu di Bintaro, cuma karena mungkin alatnya kurang, jadi dirujuk kemari (RS Fatmawati)," jelasnya.

Saat itu, Haji Bolot menghubungi asisten pribadi dan meminta diantarkan ke rumah sakit.

Pelawak Haji Bolot tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat serangan jantung.

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