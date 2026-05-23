Kondisi Terkini Nikita Mirzani seusai Dua Pekan Dirawat di Rumah Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Kondisi Nikita Mirzani dikabarkan mulai membaik setelah sempat menjalani operasi akibat gangguan tulang belakang saat menjalani masa tahanan.

Kuasa hukum Nikita, Usman Lawara, mengatakan kliennya kini sudah kembali ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu seusai menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Mayapada selama kurang lebih dua pekan.

“Alhamdulillah sudah membaik dan sudah bisa balik lagi ke rutan,” ujar Usman saat ditemui di kawasan Semanggi, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Usman, Nikita sempat mengalami pergeseran pada tulang belakang yang menyebabkan rasa nyeri dan membutuhkan tindakan operasi.

“Ada pergeseran di tulang belakang, sehingga membutuhkan tindakan medis yang tepat berupa operasi. Kemarin sudah dioperasi,” katanya.

Meski telah kembali ke lapas, kondisi kesehatan Nikita disebut masih terus dipantau oleh tim dokter melalui pemeriksaan rutin setiap pekan.

“Saat ini sudah rawat jalan. Setiap seminggu sekali harus balik ke rumah sakit untuk kontrol dan pengobatan oleh dokter ahli,” ujar Usman.

Dia memastikan proses pengobatan Nikita berjalan lancar dan tetap mendapat penanganan medis yang dibutuhkan selama menjalani masa tahanan.