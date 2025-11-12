Kondisinya Kian Membaik, Fahmi Bo: Semoga Aa Raffi Sehat Terus

Rabu, 12 November 2025 – 00:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pembawa acara Raffi Ahmad mendoakan untuk kesembuhan temannya sesama artis, Fahmi Bo.

Melalui akunnya di Instagram, suami Nagita Slavina itu mengunggah video Fahmi Bo yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Dalam keterangan di unggahannya itu, Raffi Ahmad lantas mendoakan untuk kesehatan Fahmi Bo.

"Doa kami selalu menyertai @bofahmiofficial. Tetap kuat, tetap tersenyum, karena banyak orang yang sayang dan menunggu kesembuhan," ujar Raffi Ahmad melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (11/11).

"Insyaallah, Allah beri jalan terbaik dan keajaiban di waktu yang tepat," sambungnya.

Dalam unggahan itu, Raffi Ahmad juga membagikan sebuah video.

Dalam video tersebut, Fahmi Bo mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Raffi Ahmad karena sudah membantu membiayai perawatannya di rumah sakit.

"Assalamualaikum, buat Aa saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Ya Allah. Aa sudah, sudah menolong aku, luar biasa, sangat luar biasa," kata Fahmi Bo.