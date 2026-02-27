Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kondom Berserakan di Taman Kota Cawang

Jumat, 27 Februari 2026 – 14:22 WIB
Kondom Berserakan di Taman Kota Cawang - JPNN.COM
Alat kontrasepsi ditemukan berserakan di area Taman Kota di kawasan Cawang, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur, Jumat (27/2/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza)

jpnn.com, JAKARTA - Alat kontrasepsi atau kondom ditemukan berserakan di Taman Kota di kawasan Cawang, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur (Jaktim).

"Di dalam taman ditemukan beberapa alat kontrasepsi. Kami tidak tahu digunakan untuk apa, tetapi ini menjadi perhatian serius kami," kata Camat Makasar Dimas Prayudi, Jumat.

Menurut dia, Taman Kota di kawasan Cawang itu menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah alat kontrasepsi dan botol minuman keras (miras) di area ruang terbuka hijau tersebut.

Temuan itu pun memicu kekhawatiran adanya dugaan sebagai tempat prostitusi dan aktivitas penyalahgunaan taman lainnya, yang tidak sesuai dengan fungsinya sebagai fasilitas publik.

Peninjauan langsung dilakukan bersama pihak kelurahan, kecamatan, serta unsur tiga pilar yang terdiri dari Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kebon Pala.

Dimas mengatakan taman seharusnya menjadi ruang interaksi sosial yang sehat bagi masyarakat, misalnya untuk berolahraga, rekreasi keluarga, ataupun kegiatan komunitas.

Jika terdapat indikasi aktivitas negatif, maka hal itu berpotensi menimbulkan kerawanan sosial serta rasa tidak nyaman bagi warga sekitar.

Selain itu, Dimas menyebutkan lokasi taman tersebut memang telah beberapa kali disinyalir disalahgunakan oleh oknum tertentu.

Alat kontrasepsi atau kondom ditemukan berserakan di Taman Kota di kawasan Cawang, Kebon Pala, Makasar, Jakarta Timur (Jaktim).

