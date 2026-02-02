Close Banner Apps JPNN.com
Koneksi Ajaib 2 Persija Bikin Arema FC Menang dari Persijap

Senin, 02 Februari 2026 – 17:49 WIB
Hansamu Yama (tengah) menyumbang gol penentu kemenangan Arema FC atas Persijap Jepara. Foto: IG aremafcofficial

jpnn.com - MALANG - Dampak meminjam pemain langsung dirasakan Arema FC pada pekan ke-19 Super League.

Menjamu Persijap Jepara di Stadion Kanjuruhan, Senin (2/2) sore WIB, Arema FC menang 1-0 berkat koneksi ajaib dua pemain yang dipinjam dari Persija Jakarta.

Satu-satunya gol tersebut dicetak atas nama Hansamu Yama pada menit ke-36.

Namun, itu bisa dibilang tak sengaja. Hansamu terlihat tak sengaja membelokkan bola tendangan keras dari luar kotak penalti Rio Fahmi.

Dua nama tadi, Hansamu Yama dan Rio Fahmi belum sampai 2 x 24 jam bergabung di tim Arema.

Hansamu dan Rio langsung mendapat kepercayaan dari Pelatih Marcos Santos untuk berada di line up.

Arema FC menang tipis dari Persijap Jepara di Stadion Kanjuruhan. Apa yang terjadi?

TAGS   Arema FC  Arema FC Vs Persijap  Persija  Hansamu Yama  Rio Fahmi  Super League 
