Konflik dengan Iran Kian Panas, AS Kerahkan Jet Tempur F-35 ke Timur Tengah

jpnn.com - Konflik Amerika Serikat dan Iran belum menunjukkan tanda kapan bakal berakhir, bahkan terus memanas.

Yang terkini, AS mengerahkan jet tempur generasi kelima F-35 dan F-16 dari Eropa ke Timur Tengah di tengah eskalasi konfliknya dengan Iran.

Laman Wall Street Journal mengabarkan AS mengirim F-16 yang sebelumnya berada di Pangkalan Udara Spangdahlem di Jerman menuju Timur Tengah.

Negeri Paman Sam itu juga mengerahkan pesawat tempur F-35 yang sebelumnya bermarkas di Pangkalan Udara Lakenheath, Inggris.

Menurut publikasi tersebut, pesawat AS juga mengerahkan pesawat tankernya ke wilayah yang sarat konflik itu.

Pada malam sebelum 18 Juni, Iran dan AS meneken sebuah memorandum yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari tersebut. Namun, sejak 8 Juli, militer AS telah melakukan beberapa serangan terhadap Iran.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengeklaim bahwa serangan tersebut sebagai balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.

Militer Iran lalu membalasnya dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di beberapa negara Timur Tengah.