Konflik di Yalimo Bikin Warga Non-Papua Ketakutan

Kamis, 18 September 2025 – 03:11 WIB

jpnn.com, JAYAPURA - Kepolisian Daerah Papua mengirim 4 SST pasukan Brimob guna membantu pengamanan di Yalimo pascakonflik.

"Dua SST dari Mako Brimob dan Dua SST dari Batalion Wamena," ungkap Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito.

Kata Cahyo, pengamanan pascakonflik nantinya akan dipusatkan di Elelim Ibukota Yalimo.

"Sementara pasukan Brimob disiagakan hanya di kota yang menjadi pusat aksi kemarin," ujarnya.

Untuk situasi saat ini, Cahyo menyebutkan mulai kondusif, tetapi aparat keamanan masih bersiaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kembali terjadi.

"Anggota sudah ditempatkan dibeberapa titik, untuk menjaga aksi susulan," ujar Cahyo

Cahyo menambahkan, siang ini tercatat ada sekitar seribuan masyarakat nonasli Papua mengungsi.

"Karena takut dan trauma, masyarakat mengungsi di kantor dan pos-pos keamanan, bahkan ada sebagian yang meninggalkan Kabupaten Yalimo menuju Wamena," beber Cahyo.