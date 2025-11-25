Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Konflik Internal PBNU, Gus Nadir: Perlu Penyederhanaan Struktur, Ketum Dipilih Rais Aam

Selasa, 25 November 2025 – 22:12 WIB
Profesor Nadirsyah Hosen yang akrab disapa Gus Nadir. Foto: tangkapan layar YouTube Erick Thohir

jpnn.com, JAKARTA - Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen, menilai dinamika internal yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya kerentanan dalam struktur kepemimpinan organisasi.

Hal ini disampaikannya melalui unggahan akun pribadinya @nadirsyahhosen_offcial di Instagram, Selasa (25/11).

Nadir menyoroti tidak jalannya garis komando ketika Rais Aam dan Ketua Umum sama-sama memiliki legitimasi hasil Muktamar. 

Menurutnya, dualisme legitimasi itu membuat roda organisasi terhambat hingga berbulan-bulan.

“Dari sini muncul satu kebutuhan mendesak: menyederhakan NU," tulis Nadir.

Dia mengusulkan agar Muktamar mendatang mengevaluasi mekanisme pemilihan pucuk pimpinan. 

Dalam gagasannya, cukup Rais Aam yang dipilih langsung oleh peserta Muktamar, lalu Ketua Umum ditunjuk langsung pimpinan tertinggi jajaran syuriyah itu.

Dia meyakini dengan pola itu tidak ada lagi dua figur yang sama-sama merasa memiliki mandat langsung dari Muktamar. 

TAGS   Konflik Internal PBNU  Gus Nadir  Rais Aam PBNU  Pengurus Besar Nahdlatul Ulama  Ketum PBNU 

