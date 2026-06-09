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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Konflik Internal PGRI Memanas, Menjalar ke Daerah

Selasa, 09 Juni 2026 – 06:28 WIB
Konflik Internal PGRI Memanas, Menjalar ke Daerah - JPNN.COM
Ketua PGRI Sumatera Selatan masa bakti 2024–2029 Assoc Prof Dr Bukman Lian saat menggelar press konferens terkait dua klaim kepengurusan PGRI Sumsel. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Konflik kepengurusan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tingkat pusat menjalar di level daerah.

Ketua PGRI Sumatera Selatan masa bakti 2024–2029 Assoc Prof Dr Bukman Lian MM menilai Surat Keputusan (SK) yang menetapkan Drs Reza Pahlevi sebagai Ketua PGRI Sumsel tidak memiliki dasar hukum yang sah. 

Bukman menyebut munculnya SK tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan anggota dan guru.

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Dia menilai keputusan yang diterbitkan oleh kubu Teguh Sumarno bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. 

Bahkan, ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk “pembegalan organisasi” yang berpotensi menyesatkan para anggota PGRI di Sumatera Selatan.

"Kami merasa perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat dan para guru terkait beredarnya informasi yang mengklaim adanya kepengurusan baru di PGRI Sumsel," ujar Bukman, Senin (8/6/2026). 

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Menurutnya, pihak yang mengeluarkan mandat kepada Reza Pahlevi tidak memiliki legitimasi organisasi sehingga seluruh produk administrasi yang diterbitkan juga tidak memiliki kekuatan hukum. 

Bukman menegaskan, sengketa kepengurusan PGRI ditingkat pusat telah melalui berbagai proses hukum.

Konflik internal terkait kepengurusan PGRI di tingkat pusat kembali memanas dan menjalar ke level daerah.

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TAGS   PGRI  Unifah Rosyidi  Teguh Sumarno  Sumatera Selatan 
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