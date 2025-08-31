Konflik Keluarga di Balik Film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah

jpnn.com, JAKARTA - Film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah akan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 September 2025 mendatang.

Karya garapan sutradara Kuntz Agus itu membawa kisah dari keluarga disfungsional dari sudut pandang ketiga anak perempuan yang merasa tidak menemukan kehadiran ayah di rumah dan harus berjuang bersama ibu.

Kisahnya dimulai ketika beasiswa kuliah kedokteran Alin (Amanda Rawles) terancam dicabut. Dia yang merantau terpaksa kembali ke rumah.

Baca Juga: Ini Jadwal Tayang Film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah

Setelah kembali ke rumah, Alin kemudian menyadari bahwa kehidupan keluarga kini makin susah, sementara ayahnya (Bucek) jarang ada di rumah. Adik (Nayla Purnama) dan Kakaknya (Eva Celia) juga harus menanggung banyak beban hingga mengorbankan diri dan mimpi-mimpi.

Alin tanpa sengaja menemukan buku harian milik ibu (Sha Ine Febriyanti). Isi buku tersebut penuh dengan memori masa mudanya, termasuk mimpi-mimpinya.

Hal tersebut membuat Alin bertanya-tanya, andai ibu tidak menikah dengan ayah, akankah hidup ibunya lebih bahagia? Pertanyaan itu pun membuat Alin berpikir apakah Irfan (Indian Akbar), pasangannya yang tepat untuk dirinya?.

Baca Juga: Kegetiran dalam Trailer Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah

Kisah ketiga perempuan bersaudara tersebut tersaji dengan penuh emosional, yang juga memperlihatkan perjuangan dari ibu yang sekuat tenaga menyimpan kelemahannya sendiri tanpa ketiga anaknya tahu.

Sutradara Kuntz Agus mengarahkan para pemeran di film Andai Ibu Tidak Menikah dengan Ayah penuh kesabaran, sehingga menuntun para bintang mampu menyampaikan kedalaman emosi dan kepahitan hidup yang dilalui.