JPNN.com - Nasional - Humaniora

Konflik Kepemimpinan di PBNU, Idrus Marham Usul Percepatan Muktamar

Kamis, 27 November 2025 – 17:42 WIB
Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar yang juga nahdliyin Idrus Marham di kantor partainya, Jakarta Barat, Kamis (27/11). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar yang juga nahdliyin Idrus Marham mengusulkan percepatan Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai upaya menyelesaikan konflik internal di organisasi tersebut.

"Ya itu ada muktamar, karena itu mungkin yang paling efektif, solutif adalah percepatan muktamar," kata Idrus menjawab pertanyaan awak media di kantor Golkar, Jakarta Barat, Kamis (27/11).

Eks Menteri Sosial (Mensos) itu menyatakan konflik kepemimpinan di PBNU menjadi selesai ketika terjadi percepatan muktamar.

"Tidak ada istilah dilengserkan atau tidak, tetapi ada percepatan muktamar," ujar Idrus.

Dia mengatakan PBNU bisa kembali berpikir tentang penguatan nilai-nilai organisasi dan menginspirasi umat setelah muktamar dilaksanakan.

"Dikembangkan di situ adalah bagaimana membesarkan NU, bagaimana membesarkan NU, bukan bagaimana menguasai NU," ujarnya.

Idrus sendiri sebagai nahdiyin merasa prihatin konflik PBNU tak kunjung usai. Belakangan, persoalan makin meruncing yang didasari sisi pragmatis. 

Menurutnya, persoalan kepemimpinan di PBNU tak bisa selesai dengan mempertemukan pihak yang bersengketa.

TAGS   PBNU  Idrus Marham  Golkar  Gus Yahya  NU 
