JPNN.com - Opini

Konflik Perbatasan Indonesia-Timor Leste, Legislator Singgung Upaya Diplomasi

Rabu, 27 Agustus 2025 – 15:01 WIB
Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh meminta pemerintah pusat menempuh jalur diplomasi setelah terjadi konflik perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Ilustrasi. (ANTARA/HO-Humas DPRD Jabar)

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh meminta pemerintah pusat menempuh jalur diplomasi setelah terjadi bentrok di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Diketahui, bentrokan di TTU melibatkan warga NTT dengan aparat perbatasan Timor Leste yang mengakibatkan seorang WNI terluka akibat tertembak. 

Oleh menyampaikan keprihatinan setelah satu orang menjadi korban dari bentrok warga NTT dengan aparat Timor Leste.

Legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pemerintah pusat bergerak mengatasi persoalan bentrok.

"Jangan sampai konflik berkepanjangan terus menelan korban dari masyarakat sipil,” kata Oleh kepada awak media, Rabu (27/8).

Menurutnya, persoalan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste sebenarnya sudah berulang kali menimbulkan ketegangan. 

Oleh mengatakan saat ini dibutuhkan langkah diplomasi serius antara Jakarta dan Dili demi mencapai kesepakatan final terkait perbatasan.

Selain diplomasi, legislator Dapil XI Jawa Barat itu meminta pemerintah memperkuat perlindungan bagi warga di kawasan perbatasan. 

TAGS   Indonesia dan Timor Leste  perbatasan  Oleh Soleh  DPR 
