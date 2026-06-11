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JPNN.com - Entertainment - Gosip

Konflik Ruben Onsu dan Sarwendah Memanas, Ferry Juan Beri Saran Begini

Kamis, 11 Juni 2026 – 11:55 WIB
Konflik Ruben Onsu dan Sarwendah Memanas, Ferry Juan Beri Saran Begini - JPNN.COM
Pengacara Ferry Juan. Foto: dok, pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Pengacara Ferry Juan meminta Ruben Onsu dan Sarwendah, menyelesaikan konflik pascaperceraian secara baik-baik demi menjaga kondisi psikologis anak-anak mereka.

Menurut Ferry, perselisihan yang terus berlanjut di ruang publik berpotensi memberikan dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Karena itu, kedua pihak diminta mengedepankan komunikasi yang sehat dan menghindari saling menyudutkan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul memanasnya hubungan Ruben dan Sarwendah yang belakangan menjadi sorotan publik.

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Polemik itu bermula dari beredarnya potongan video yang dianggap menyindir Ruben, meski kemudian dibantah oleh Sarwendah.

Sarwendah selanjutnya mengunggah video permintaan maaf dan mengakui bahwa ucapannya dalam video tersebut tidak pantas disampaikan.

Di tengah polemik tersebut, muncul kabar bahwa Ruben menghentikan pemberian jatah bulanan untuk kedua putrinya, Thalia dan Thania.

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Keputusan itu disebut berkaitan dengan kesulitan yang dirasakannya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut.

Selain Thalia dan Thania, Ruben dan Sarwendah juga memiliki anak angkat, Betrand Peto, yang saat ini diketahui tinggal bersama Ruben.

Pengacara Ferry Juan memberi saran untuk Ruben Onsu dan Sarwendah mengakhiri konflik yang makin memanas.

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TAGS   ferry juan  Sarwendah  Ruben Onsu  Perceraian artis 
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