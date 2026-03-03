Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Konflik Timur Tengah Ganggu Rute Penerbangan, Bagaimana Nasib WNI yang Hendak Mudik?

Selasa, 03 Maret 2026 – 17:53 WIB
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandy merespons kekhawatiran publik mengenai jadwal penerbangan maskapai menyusul konflik di Timur Tengah.

Sebab, para WNI maupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak pulang maupun pergi ke luar negeri menjelang Idulfitri berpotensi terganggu. 

Dudy menjelaskan bahwa maskapai penerbangan memiliki prosedur standar untuk menangani situasi darurat, termasuk jika terjadi pembatalan akibat perang. 

“Itu kan nanti biasanya dari airlines akan memberikan jalan apabila memang terjadi pembatalan penerbangan. Itu biasanya dilakukan pengalihan melalui airlines atau mereka diberikan fasilitas penginapan di lokasi,” ujar Dudy di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).

Menhub mengungkapkan pembatalan rute penerbangan saat ini hanya difokuskan pada wilayah yang bersinggungan langsung dengan zona konflik. 

Hal tersebut dilakukan demi menjaga keselamatan operasional penerbangan luar negeri.

Sebaliknya, Dudy memastikan operasional penerbangan di wilayah domestik Indonesia tidak mengalami kendala. 

Aktivitas transportasi udara di dalam negeri tetap berjalan normal sesuai dengan jadwal yang ada.

