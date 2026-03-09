Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Konflik Timur Tengah, Prabowo: Ketahanan Pangan Indonesia Aman

Senin, 09 Maret 2026 – 23:13 WIB
Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan Indonesia. Foto: dok. Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia berada dalam posisi aman menghadapi potensi krisis global, khususnya dalam hal ketahanan pangan.

Hal tersebut disampaikan Presiden di tengah situasi dunia yang saat ini diwarnai ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi.

Prabowo menuturkan bahwa di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Indonesia setidaknya tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan.

“Banyak pihak akan mengalami kesulitan, tapi minimal kita aman dalam masalah pangan,” ucap Prabowo dalam peresmian 218 jembatan, Senin (9/3).

Prabowo juga menyampaikan harapannya agar Indonesia ke depan tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut dimungkinkan berkat potensi sumber daya alam Indonesia seperti kelapa sawit, singkong, jagung, dan tebu yang dapat diolah menjadi sumber energi.

Selain itu, Prabowo memperkirakan adanya kemungkinan dinamika global yang dapat menarik negara-negara lain, termasuk Indonesia, ke dalam situasi krisis.

Oleh karena itu, Indonesia harus tetap waspada dan memperkuat kemandirian nasional.

