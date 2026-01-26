Konon, Adies Kadir Sudah Mundur dari Golkar sebelum Disetujui Jadi Hakim MK

Senin, 26 Januari 2026 – 18:30 WIB

jpnn.com - Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menyebut Adies Kadir sudah mengundurkan diri sebagai kader partai berlambang pohon Beringin sebelum disetujui sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Beliau sudah mengundurkan diri sebagai kader Golkar," kata Sarmuji kepada awak media, Senin (26/1).

Namun, dia tidak memerinci waktu pasti Adies Kadir tercatat sudah bukan bagian Golkar saat ditanya awak media.

Adapun, Adies Kadir disetujui sebagai hakim konstitusi pada Senin ini saat masih menjabat Wakil Ketua DPR RI.

Sarmuji mengatakan Golkar belum memutuskan pengganti Wakil Ketua DPR RI setelah Adies disetujui menjadi hakim konstitusi.

"Wakil Ketua DPR belum diputuskan. Fraksi masih menunggu arahan Ketua Umum dan keputusan DPP," katanya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI melaksanakan rapat usulan pergantian hakim MK dari unsur legislatif di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Hasilnya, Komisi yang membidangi hukum itu menyetujui Adies Kadir untuk menjabat hakim MK menggantikan Arief Hidayat.