JPNN.com - Teknologi - Gadget

Konon, Apple Mengembangkan Chabot Mirip ChatGPT untuk iPhone, Kapan Dirilis?

Rabu, 01 Oktober 2025 – 20:26 WIB
Konon, Apple Mengembangkan Chabot Mirip ChatGPT untuk iPhone, Kapan Dirilis? - JPNN.COM
Logo Apple. Foto: Apple

jpnn.com - Konon, Apple sedang menjalankan proyek pengembangan aplikasi chabot mandiri untuk iPhone yang mirip ChatGPT.

Berdasarkan sumber internal yang tak diungkap namanya, aplikasi itu disiapkan untuk membantu tim teknik mengembangkan asisten suara Siri generasi berikutnya yang didukung LLM (Large Language Model).

Lebih lanjut, laporan itu juga mengungkap bahwa divisi AI Apple telah menggunakan aplikasi untuk menguji fitur-fitur baru Siri, termasuk kemampuan mencari informasi pribadi seperti lagu, surel, foto, video, dan lainnya.

Aplikasi itu juga dikatakan mampu menjalankan perintah di dalam aplikasi, misalnya untuk mengedit foto.

Saat ini, aplikasi tersebut diberi nama sandi internal "Veritas" yang memiliki makna kebenaran dan masih bersifat internal.

Apple belum berencana merilisnya untuk konsumen dan aplikasi benar-benar hanya dimaksudkan untuk menguji fitur-fitur yang dikembangkan oleh tim Siri.

Veritas dikatakan mirip dengan ChatGPT karena penggunanya dapat terlibat dalam percakapan dengan model LLM Apple dan juga menyimpan obrolan sebelumnya.

Jika melihat potensinya akan dirilis ke konsumen, potensi itu tampaknya kecil karena para eksekutif maupun pejabat Apple lainnya beberapa kali menyatakan keengganan mereka memasuki pasar chatbot AI.

