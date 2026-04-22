JPNN.com - Otomotif - Mobil

Konon, Chery C5 Terbaru Bakal Jadi Suksesor E5 di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 – 07:09 WIB
Chery Omoda C5 EV MY2026 debut di Bangkok Motor Show, Thailand. Foto: chery

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Chery di pasar SUV listrik kian agresif, dengan memperkenalkan generasi terbaru Chery OMODA C5 2026 di Bangkok International Motor Show 2026.

Model terbaru itu menjadi sinyal kuat arah baru lini elektrifikasi Chery—termasuk potensi pergeseran produk di Indonesia.

Lantas, muncul spekulasi bahwa Chery E5 yang saat ini dipasarkan di Indonesia bakal segera digantikan oleh C5 generasi terbaru.

Indikasinya terlihat dari lompatan desain dan pendekatan teknologi yang dibawa C5 MY2026 yang terasa lebih matang dan berani.

Secara visual, perubahan paling kentara ada pada tampilan depan. C5 terbaru mengusung bahasa desain “Robo Shark”, menghadirkan wajah yang lebih bersih juga tajam.

Gril tertutup khas mobil listrik dipadukan dengan garis tegas yang terinspirasi predator laut, menciptakan karakter agresif tanpa meninggalkan kesan elegan.

Identitas tersebut sekaligus menegaskan positioning baru sebagai SUV yang lebih premium di jalanan urban.

Sentuhan modern juga hadir lewat lampu depan yang dibuat makin ramping dengan teknologi LED terintegrasi.

TAGS   Chery  Chery C5 2026  Chery E5  Chery Omoda C5  SUV listrik 
