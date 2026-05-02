Ekonomi

Konon Danantara Beli Saham Aplikator Ojol Demi Pangkas Potongan Komisi Menjadi 8 Persen

Sabtu, 02 Mei 2026 – 11:30 WIB
Ilustrasi - pengemudi ojek online atau ojol sedang mengantar penumpang. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sudah membeli saham sebagian aplikator ojek online (ojol).

Konon pembelian saham itu bertujuan untuk menurunkan potongan komisi kepada pengendara ojol dari 10-20 persen menjadi delapan persen.

Menurut Dasco, dengan diambilnya sebagian saham sejumlah aplikator ojol oleh pemerintah, sistem hingga kebijakan aplikator itu akan disesuaikan secara perlahan dan pasti.

Namun yang paling utama, dia mengatakan pemerintah akan berupaya menurunkan angka potongan komisi itu.

"Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang diambil oleh aplikator. Tadinya 20 atau 10 persen ini sehingga aplikator hanya akan mengambil delapan persen dari yang dikumpulkan," kata Dasco saat menerima audiensi aliansi serikat buruh di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Sementara itu, untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, dia mengatakan hal itu masih disimulasikan.

Dia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol juga akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

"Organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini tetap akan diajak ngomong, akan diajak berembuk," tuturnya.

