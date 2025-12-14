Konon Davina Karamoy Jadi Perempuan Simpanan Menteri Era Jokowi

Minggu, 14 Desember 2025 – 14:27 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy tengah menjadi perbincangan di media sosial setelah digosipkan menjadi perempuan simpanan salah satu menteri era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Kabar itu mencuat setelah sebuah akun threads menyebut Davina Karamoy dilabrak oleh istri sah mantan menteri tersebut.

Istri sah tersebut juga dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai terhadap sang mantan menteri.

Alih-alih terpancing emosi, Davina justru memilih merespons isu tersebut dengan sikap santai.

Melalui kolom komentar di salah satu unggahan akun Instagram gosip_danu, dia mengaku sempat kebingungan menghadapi gosip itu.

Dia menyebut tudingan itu terlalu jauh dan sulit dicerna, namun tetap berusaha menanggapinya dengan kepala dingin.

“Aku sudah di tahap ikhlas mereka mau ngomong apa atau menebar fitnah apa pun,” ujarnya, dikutip pada Minggu (14/12).

Meski tampak tenang, bintang film tersebut menegaskan dirinya tetap memiliki batas kesabaran.