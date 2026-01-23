Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Konon Ducati Masih Sangat Membutuhkan Marc Marquez hingga MotoGP 2028

Jumat, 23 Januari 2026 – 14:10 WIB
Marc Marquez. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - Isu masa depan Marc Marquez kembali mencuat di tengah padatnya agenda MotoGP.

Meski kontraknya bersama Ducati sejatinya masih berlaku hingga akhir 2027, pabrikan asal Borgo Panigale itu dikabarkan sudah menyiapkan langkah lanjutan.

Ducati kemungkinan akan mengamankan jasa sang juara dunia delapan kali tersebut lebih lama.

Baca Juga:

Ducati dan Marc Marquez disebut telah mencapai kesepakatan awal untuk memperpanjang kontrak selama dua musim tambahan.

Jika rumor tersebut terealisasi, The Baby Alien akan tetap berseragam Ducati hingga MotoGP 2028.

Kabar itu mulai berembus saat peluncuran tim Ducati Lenovo beberapa waktu lalu dan langsung memantik spekulasi luas di paddock.

Pengumuman resmi kontrak anyar tersebut ditargetkan berlangsung sebelum MotoGP 2026 dimulai, dengan penandatanganan kontrak dijadwalkan awal Februari.

Marquez sendiri tak menutup pintu soal kemungkinan bertahan lebih lama.

MotoGP  Marc Marquez  Ducati  kontrak marc marquez ducati 
