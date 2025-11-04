Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Konon Gubernur Riau Abdul Wahid Bakal Diboyong KPK ke Jakarta, Alamak

Selasa, 04 November 2025 – 07:53 WIB
Gubernur Riau Abdul Wahid. Foto: Diskominfo Riau

jpnn.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membawa Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Hal itu setelah Abdul Wahid dikabarkan kena operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Senin (3/11).

"Kemungkinan dijadwalkan besok (Selasa 4/11)," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, diberitakan ANTARA, Senin (3/11) malam.

Pada kesempatan berbeda, Budi mengatakan bahwa KPK memperkirakan Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (4/11) siang.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau.

"Ya," ujar Fitroh saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (3/11).

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

"Benar, sementara masih berproses," ujar Setyo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin (3/11).

