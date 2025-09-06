Konon, Hubungan Emosional Bikin Muktamirin Mulai Dukung Mardiono Jadi Ketum PPP

jpnn.com - Politikus PPP Usman Tokan menyebut faktor kedekatan membuat peserta Muktamar X parpolnya mulai menyuarakan dukungan bagi Muhamad Mardiono bisa menjadi ketum partai berlambang Kabah.

"Pasti punya alasan yang cukup kuat, mengingat hubungan emosional dengan para kader dan pimpinan partai di semua tingkatan cukup baik selama ini," kata Usman kepada awak media, Sabtu (6/9).

Diketahui, PPP di Jakarta pada akhir September 2025 ini bakal melaksanakan Muktamar X untuk menentukan ketum terpilih.

DPP PPP, kata Usman, mempersilakan kader terbaik partai untuk bisa berkontestasi sebagai pimpinan parpol dalam Muktamar PPP.

Juru bicara partai berkelir hijau itu menyebutkan kandidat Ketum PPP perlu membuat konsep yang bagus dalam upaya pemenangan Pemilu 2029.

"Harus mampu juga menggalang kekuatan pemilih tradisional untuk kembali ke rumah besar umat Islam serta mampu menghadirkan kapital yang cukup untuk menggerakan partai Islam atau PPP yang dicintai ini," ujar Usman.

Ke depan, dia menyarankan kandidat yang ingin menjadi Caketum PPP bisa menyosialisasikan diri ke para muktamirin.

"Sangat mustahil kalau hanya dengan deklarasi atau tiba-tiba mendaftarkan diri saat muktamar nanti bisa merebut hati muktamirin. Saya, kok, ragu soal ini," ujarnya.