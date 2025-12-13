Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Konon Ini Pemicu Pencopotan Gus Yahya dari Ketum PBNU

Sabtu, 13 Desember 2025 – 22:09 WIB
Konon Ini Pemicu Pencopotan Gus Yahya dari Ketum PBNU - JPNN.COM
Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis di kantor organisasinya, Jakarta, Minggu (13/12/2025). Aristo/JPNN

jpnn.com - Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis menyebutkan pencopotan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari ketum organisasinya bukan berawal dari masalah konsesi tambang.

Hal demikian dikatakan Cholil menjawab pertanyaan soal isu konsesi tambang sebagai pemicu konflik PBNU hingga mengakibatkan pencopotan Gus Yahya.

Cholil mengatakan pencopotan Gus Yahya dari Ketum PBNU akibat adanya penetrasi zionis di organisasi seperti menjadi risalah rapat Syuriyah.

Baca Juga:

"Lebih pada pertama, indikasi adanya penetrasi zionis di PBNU," kata pria kelahiran Jawa Timur (Jatim) itu dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta, Sabtu (13/12).

Sebab, ujar Cholil, nama PBNU tercoreng ketika terjadi penetrasi zionis di organisasi dengan logo bernuansa hijau itu.

Terlebih lagi, kata dia, PBNU selama ini selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti menjadi ketetapan Masyayikh dan Qanun Asasi.

Baca Juga:

"Persepsi ini akan merusak terhadap kredibilitas dan nama baiknya PBNU," kata Cholil.

Selain penetrasi zionis, lanjut dia, Gus Yahya dicopot dari kursi Ketum PBNU karena ada masalah tata kelola organisasi. 

Rais Syuriyah PBNU Cholil Nafis menyebutkan pencopotan Gus Yahya Cholil Staquf dari ketum organisasinya bukan berawal dari masalah tambang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Yahya  Yahya Cholil Staquf  PBNU  Ketum PBNU  Zionis  Tambang  Cholil Nafis 
BERITA GUS YAHYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp