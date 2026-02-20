Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Konon Inilah Foto Bandar Narkoba Penyuap AKBP Didik Putra Kuncoro

Senin, 23 Februari 2026 – 02:25 WIB
Konon Inilah Foto Bandar Narkoba Penyuap AKBP Didik Putra Kuncoro - JPNN.COM
uasa hukum AKP Malaungi, Asmuni, menunjukkan lembaran BAP kliennya dalam status tersangka peredaran narkoba yang menampilkan foto bandar narkotika penyuplai sabu dan pemberi suap Rp1 miliar bernama Koko Erwin dalam konferensi pers di Mataram, Kamis (12/2/2026). ANTARA/Dhimas B.P.

jpnn.com - Penyidik Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan status tersangka terhadap Koko Erwin yang disebut sebagai bandar narkoba menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro Rp 1 miliar.

Saat penyuapan terjadi, AKBP Didik masih menjabat Kapolres Bima Kota, NTB.

Konon Inilah Foto Bandar Narkoba Penyuap AKBP Didik Putra KuncoroEks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (kedua kanan), digiring petugas keluar dari ruang sidang KKEP di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/2). Foto: Nadia Putri Rahmani/Antara

Status tersangka penyuap perwira menengah polisi melalui perantara AKP Malaungi itu terungkap dari hasil konfirmasi singkat Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid melalui pesan tertulis aplikasi WhatsApp, Jumat (20/2/2026).

"Iya mas (Koko Erwin tersangka)," kata Kombes Kholid.

Namun, Kombes Kholid belum memberi penjelasan lebih jauh perihal langkah hukum lanjutan dari penetapan Koko Erwin sebagai tersangka.

"Iya, masih dalam pencarian dan penangkapan, setelah itu akan diterbitkan status DPO (Daftar Pencarian Orang)," ungkapnya.

Nama, Koko Erwin kali pertama muncul dari konferensi pers yang digelar kuasa hukum AKP Malaungi, Asmuni.

Kuasa hukum AKP Malaungi, Asmuni memperlihatkan foto Koko Erwin, bandar narkoba yang diduga menyuap AKBP Didik Putra Kuncoro Rp 1 miliar.

