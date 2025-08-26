Konon, iPhone 17 Pro Akan Bawa Fitur Pengisian Daya Nirkabel

Selasa, 26 Agustus 2025 – 11:29 WIB

jpnn.com - Apple dikabarkan tengah menggarap iPhone 17 Pro untuk dikenalkan kepada publik.

Hal itu diperkuat setelah sejumlah bocoran mengenai spesifikasi dan fitur yang akan dibawa pada generasi baru iPhone 16 itu.

Salah satu fitur yang sedang dikembangkan, yakni reverse wireless charging.

Jika fitur itu disematkan pada iPhone 17 Pro, maka perangkat tersebut mampu mengisi daya perangkat Apple lainnya secara nirkabel.

Dilansir dari Macrumors pada Senin, informasi ini berasal dari pembocor teknologi asal China di platform Weibo, Fixed Focus Digital.

Menurut sumber tersebut, Apple telah melakukan pengujian fitur ini pada model iPhone terbaru kelas atas.

Namun, belum dapat dipastikan apakah fungsinya benar-benar akan dihadirkan saat perangkat resmi meluncur bulan depan.

Isu mengenai kehadiran fitur itu bukan yang pertama. Pada Februari lalu, pembocor lain di Weibo, Instant Digital, menyebut Apple tengah menguji reverse wireless charging 7,5 watt untuk iPhone 17 Pro dan iPhone 17 Pro Max.