JPNN.com - Entertainment - Gosip

Konon, Kasus Ammar Zoni Terungkap Saat Petugas Rutan Salemba Sidak Rutin

Jumat, 10 Oktober 2025 – 15:42 WIB
Aktor Ammar Zoni. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS Kementerian Imipas Rika Aprianti menyebut kasus peredaran narkoba oleh Ammar Zoni terungkap setelah dilakukan sidak di Rutan Salemba.

"Hasil dari deteksi dini Kepala Rutan Salemba dan jajaran terhadap ancaman peredaran narkoba di dalam lapas, yaitu dengan melakukan sidak mendadak yang memang rutin dilaksanakan," kata Rika kepada awak media, Jumat (10/10).

Dia mengatakan hasil sidak berupa kasus peredaran narkoba dengan tersangka Ammar Zoni selanjutnya diserahkan pihak rutan ke kepolisian. 

"Petugas Rutan Salemba langsung berkoordinasi dan melaporkan kepada pihak kepolisian," ujar Rika.

Terpidana kasus narkoba Ammar Zoni tertangkap dalam perkara peredaran barang haram ketika mendekam di Rutan Salemba. 

Ammar Zoni mengedarkan sabu dan tembakau sintetis di dalam penjara bersama lima orang lainnya yakni A, AP, AM Alias KA, ACM, dan MR.

Ammar Zoni dan para tersangka lain dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsidair Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penyidikan pihak Polsek Cempaka Putih menyatakan Ammar Zoni menerima narkoba dari seseorang di luar rutan yang kini berstatus buron (DPO). 

Koordinator Humas dan Protokol Ditjen PAS Rika Aprianti menyebut kasus terbaru Ammar Zoni terungkap saat pihak Rutan Salemba melaksanakan sidak.

