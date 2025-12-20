Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Konon Kiai Sepuh NU Menggelar Musyawarah Kubro di Lirboyo Besok

Sabtu, 20 Desember 2025 – 20:19 WIB
Konon Kiai Sepuh NU Menggelar Musyawarah Kubro di Lirboyo Besok - JPNN.COM
Foto: source for JPNN

jpnn.com - KEDIRI - Para Mustasyar dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) dijadwalkan menggelar Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Minggu (21/12).

Menurut Pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo KH Abdul Mu’id Shohib, ?musyawarah kubro merupakan puncak dari rangkaian pertemuan silaturahmi para masyayikh sebelumnya, yakni di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso (30 November 2025) dan Pondok Pesantren Tebuireng (6 Desember 2025).

"Pertemuan ini menjadi wujud ikhtiar kolektif para sesepuh dalam menjaga ukhuwah jam’iyyah di bawah bimbingan kebijaksanaan para ulama," katanya, Sabtu (20/12).

Baca Juga:

Menurut Gus Mu'id, pertemuan kali ini bertema Meneguhkan Keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama, forum ini akan dihadiri oleh jajaran Mustasyar, Syuriyah, dan Tanfidziyah PBNU, pimpinan Badan Otonom, serta Rais dan Ketua PWNU se-Indonesia.

Konon Kiai Sepuh NU Menggelar Musyawarah Kubro di Lirboyo Besok

"Turut diundang pengurus PCNU se-Indonesia, PCINU se-dunia, serta para masyayikh pengasuh pondok pesantren (Ashabul Ma’ahid)," ujarnya.

Baca Juga:

Gus Mu'id mengatakan musyawarah ini diinisiasi oleh deretan ulama sepuh NU, di antaranya KH M. Anwar Manshur, ?KH. Nurul Huda Djazuli, ?KH. Ma’ruf Amin, KH. Said Aqil Sirodj, ?KH. Umar Wahid, dan ?KH. Kholil As’ad

"?Melalui Musyawarah Kubro ini, para sesepuh berharap tercipta ruang dialog yang sejuk, arif, dan berlandaskan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama’ah an-Nahdliyah," kata Gus Mu'id.

Hal ini krusial demi memastikan NU tetap tegak sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   NU  Musyawarah Kubro  Nahdlatul Ulama  Lirboyo 
BERITA NU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp