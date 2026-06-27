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Konon, Latsarmil Calon Manajer Kopdes Bukan Untuk Membentuk Prajurit TNI

Sabtu, 27 Juni 2026 – 23:03 WIB
Konon, Latsarmil Calon Manajer Kopdes Bukan Untuk Membentuk Prajurit TNI - JPNN.COM
Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) terhadap calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit TNI.

Hal demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia.

"Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer," kata Gede.

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Kemhan hanya ingin membentuk karakter, kepemimpinan, disiplin, dan profesionalisme ketika melatih calon manajer Kopdes Merah Putih serta KNMP di Latsarmil.

"Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujar dia.

Gede melanjutkan para peserta selama Latsarmil mendapatkan pelatihan berupa materi bela negara dan manajerial.

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Tujuannya, ujar dia, untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, dan semangat pengabdian ke masyarakat.

”Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan,” ungkap dia.

Kemhan hanya ingin membentuk karakter, kepemimpinan, hingga disiplin ketika melatih calon manajer Kopdes Merah Putih serta KNMP di Latsarmil.

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TAGS   Latihan Dasar Militer  Latsarmil  Prajurit TNI  Kemenhan  Kopdes Merah Putih  kopdes 
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