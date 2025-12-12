Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Konon, Perkap Soal Penempatan Anggota Polri Aktif Melahirkan Kepastian Hukum

Jumat, 12 Desember 2025 – 17:36 WIB
Konon, Perkap Soal Penempatan Anggota Polri Aktif Melahirkan Kepastian Hukum - JPNN.COM
Ilustrasi Polri. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 menghadirkan kejelasan terkait batasan kementerian atau lembaga yang bisa ditempati anggota Polri aktif.

"Perkap baru ini menjadi jelas dan terang batasan kementerian atau lembaga mana yang relevan dengan tugas dan fungsi kepolisian," kata Lallo kepada awak media, Jumat (12/12).

Legislator fraksi NasDem itu juga menilai Perkap Nomor 10 Tahun 2025 menghadirkan kepastian hukum terkait penempatan anggota Polri di luar organisasi induk.

Baca Juga:

"Melahirkan kepastian hukum dan konstitusi bagi peran anggota kepolisian di luar Institusi kepolisian," ujar Lallo.

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Perkap Nomor 10 Tahun 2025 berkaitan penempatan anggota polisi di luar organisasi induk. 

Perkap menyatakan ada 17 kementerian atau lembaga yang bisa ditempati anggota Polri aktif di luar organisasi induk, yakni Kemenko Polhukam, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Kementerian Kehutanan.

Baca Juga:

Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ATR/BPN, Lemhannas, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, BNN, BNPT, BIN, BSSN, hingga KPK.

Lallo menuturkan Perkap Nomor 10 Tahun 2025 sebenarnya menjadi jawaban dari putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyebut muncul kepastian hukum setelah terbit Perkap Nomor 10 Tahun 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penempatan Anggota Polri Aktif  Peraturan Kapolri  Polri  rangkap jabatan  perkap  Komisi III  Rudianto Lallo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp