Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Film

Konon Polemik Baliho Film Aku Harus Mati Cuma Gimik, Iwet Ramadhan Bilang Begini

Senin, 06 April 2026 – 21:23 WIB
Konon Polemik Baliho Film Aku Harus Mati Cuma Gimik, Iwet Ramadhan Bilang Begini - JPNN.COM
Iwet Ramadhan. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Polemik baliho film Aku Harus Mati turut memunculkan dugaan gimmick promosi di tengah perbincangan publik.

Menanggapi hal tersebut, Head of Creative Strategic Promotion yang mewakili produser, Iwet Ramadhan, angkat bicara.

Dia menegaskan bahwa polemik yang terjadi bukan bagian dari strategi pemasaran yang sengaja dibuat untuk menarik perhatian.

Baca Juga:

“Sudah capek menghadapi gimik di negara ini,” ujar Iwet, kepada awak media, Senin (6/4).

Menurutnya, tudingan gimik justru menjadi hal yang melelahkan bagi tim produksi yang tengah fokus menyampaikan pesan film kepada masyarakat.

Iwet menilai, respons publik terhadap isu ini menunjukkan bahwa kondisi sosial saat ini cukup sensitif terhadap berbagai hal.

Baca Juga:

“Sebenarnya saya pribadi menanggapinya jadi pelajaran, ternyata kondisi sekarang sedang sensitif, apa saja bisa jadi trigger,” katanya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut membuat pihaknya harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan pesan ke publik.

Iwet Ramadhan buka suara terkait dugaan gimik dalam polemik baliho film Aku Harus Mati.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iwet Ramadhan  film Aku Harus Mati  baliho  film horor 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp