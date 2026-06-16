Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Konon, PSI Tempuh Langkah Instan untuk Jadi Besar, Begini Ceritanya

Selasa, 16 Juni 2026 – 16:37 WIB
Konon, PSI Tempuh Langkah Instan untuk Jadi Besar, Begini Ceritanya - JPNN.COM
Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Foto: dok PSI.id

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menangkap upaya membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara instan.

Pernyataan Deddy menyikapi kabar bahwa Joko Widodo (Jokowi) bakal menjabat Ketua Dewan Pembina parpol berlambang gajah itu.

Deddy mengaku mendengar langkah PSI untuk membajak kader-kader PDIP, mulai dari anggota dewan, kepala daerah, hingga pengurus partai. 

Baca Juga:

"Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawari bantuan material yang lumayan, meski saya tidak tahu kebenarannya, gejalanya nyata," kata dia, Selasa (16/6).

Deddy mengatakan PSI sebenarnya tak bermanuver membajak kader PDIP semata, melainkan sampai ke NasDem, Demokrat, hingga PAN.

Menurut dia, langkah PSI menggerogoti partai lain dengan menarik kader mereka akan memunculkan sentimen politik.

Baca Juga:

"Ingat, partai-partai lain pun akan berhadapan dengan mereka, karena upaya untuk membajak kader," ujar legislator Komisi II DPR RI itu.

Menurutnya, PSI dalam pemilu ke depan tidak hanya berhadapan dengan PDIP semata, malainkan NasDem, Demokrat, dan PAN setelah upaya pembajakan kader.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut PSI bermanuver membajak kader PDIP, NasDem, Demokrat, hingga PAN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Jokowi  kader partai  pembajakan kader partai 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp