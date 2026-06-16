Konon, PSI Tempuh Langkah Instan untuk Jadi Besar, Begini Ceritanya

Selasa, 16 Juni 2026 – 16:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menangkap upaya membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara instan.

Pernyataan Deddy menyikapi kabar bahwa Joko Widodo (Jokowi) bakal menjabat Ketua Dewan Pembina parpol berlambang gajah itu.

Deddy mengaku mendengar langkah PSI untuk membajak kader-kader PDIP, mulai dari anggota dewan, kepala daerah, hingga pengurus partai.

"Menurut info yang saya dengar, bahkan rata-rata ditawari bantuan material yang lumayan, meski saya tidak tahu kebenarannya, gejalanya nyata," kata dia, Selasa (16/6).

Deddy mengatakan PSI sebenarnya tak bermanuver membajak kader PDIP semata, melainkan sampai ke NasDem, Demokrat, hingga PAN.

Menurut dia, langkah PSI menggerogoti partai lain dengan menarik kader mereka akan memunculkan sentimen politik.

"Ingat, partai-partai lain pun akan berhadapan dengan mereka, karena upaya untuk membajak kader," ujar legislator Komisi II DPR RI itu.

Menurutnya, PSI dalam pemilu ke depan tidak hanya berhadapan dengan PDIP semata, malainkan NasDem, Demokrat, dan PAN setelah upaya pembajakan kader.