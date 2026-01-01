Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Konon, Samsung Sedang Menguji Baterai Dual-cell 20.000 mAh

Kamis, 01 Januari 2026 – 21:30 WIB
Ilustrasi logo Samsung. Foto: Antara

jpnn.com - Samsung kembali memancing perhatian dunia teknologi, lewat kabar uji coba baterai raksasa berkapasitas total 20.000 mAh.

Samsung SDI disebut tengah mengembangkan baterai dual-cell berbasis silikon-karbon.

Konfigurasinya terbilang ekstrem: satu sel berkapasitas 12.000 mAh dengan ketebalan 6,3 mm dipadukan dengan sel kedua 8.000 mAh setebal 4 mm.

Jika digabungkan, total kapasitasnya menyentuh angka 20.000 mAh—dua hingga empat kali lipat lebih besar dibanding baterai ponsel flagship saat ini.

Hasil awal pengujian pun terdengar sangat menjanjikan. Baterai tersebut diklaim mampu menghasilkan screen-on time (SoT) hingga 27 jam.

Lalu, estimasi daya tahannya sekitar 960 siklus pengisian per tahun.

Angka itu jelas menjadi mimpi bagi pengguna smartphone yang bergantung pada ponsel sepanjang hari.

Namun, mimpi tersebut rupanya tak bertahan lama. Pengujian disebut berakhir dengan hasil yang kurang menggembirakan.

Samsung kembali memancing perhatian dunia teknologi, lewat kabar uji coba baterai raksasa berkapasitas total 20.000 mAh.

