Konon Suara Akar Rumput Golkar Kecewa & Resah Lihat Kondisi Partai di Bawah Bahlil

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 19:30 WIB

jpnn.com - Politikus senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut suara akar rumput parpolnya kecewa dengan kondisi internal lantaran minimnya konsolidasi dari pengurus pusat.

Dia menyampaikan hal demikian demi menjawab pertanyaan soal munculnya suara dari kader Golkar yang menyuarakan musyawarah nasional luar biasa atau munaslub.

"Lho, mereka memang sudah kecewa," kata Ridwan saat dihubungi, Sabtu (9/8).

Politikus asal Surabaya itu menuturkan Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia minim konsolidasi. Menurut Ridwan, kondisi itu berpotensi membuat suara Golkar turun.

Pendapat Ridwan itu didasarkan pada perkiraan keadaan (kirka). "Kalau menghitung kirka Golkar apabila pemilu saat ini, suara Golkar itu jatuh banyak," ujarnya.

Ridwan menduga potensi penurunan suara Golkar itu begitu dalam sehingga terjadi keresahan di level akar rumput partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Nah, inilah yang membuat keresahan di desa-desa. Begitu jatuh," ujarnya.

Ridwan menganggap DPP Golkar terlalu sibuk dengan politik di level elite sehingga tak mau konsolidasi ketika pengurus sudah menjabat sekitar setahun