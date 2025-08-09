Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Konon Suara Akar Rumput Golkar Kecewa & Resah Lihat Kondisi Partai di Bawah Bahlil

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 19:30 WIB
Konon Suara Akar Rumput Golkar Kecewa & Resah Lihat Kondisi Partai di Bawah Bahlil - JPNN.COM
Politikus Partai Golkar Ridwan Hisjam. Foto: Ist.

jpnn.com - Politikus senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut suara akar rumput parpolnya kecewa dengan kondisi internal lantaran minimnya konsolidasi dari pengurus pusat.

Dia menyampaikan hal demikian demi menjawab pertanyaan soal munculnya suara dari kader Golkar yang menyuarakan musyawarah nasional luar biasa atau munaslub.

"Lho, mereka memang sudah kecewa," kata Ridwan saat dihubungi, Sabtu (9/8).

Baca Juga:

Politikus asal Surabaya itu menuturkan Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia minim konsolidasi. Menurut Ridwan, kondisi itu berpotensi membuat suara Golkar turun. 

Pendapat Ridwan itu didasarkan pada perkiraan keadaan (kirka).  "Kalau menghitung kirka Golkar apabila pemilu saat ini, suara Golkar itu jatuh banyak," ujarnya.

Ridwan menduga potensi penurunan suara Golkar itu begitu dalam sehingga terjadi keresahan di level akar rumput partai berlambang pohon beringin tersebut.

Baca Juga:

"Nah, inilah yang membuat keresahan di desa-desa. Begitu jatuh," ujarnya.

Ridwan menganggap DPP Golkar terlalu sibuk dengan politik di level elite sehingga tak mau konsolidasi ketika pengurus sudah menjabat sekitar setahun 

Politikus senior Golkar Ridwan Hisjam menyebut minim konsolidasi membuat suara Golkar berpotensi turun jika pemilu dilakukan pada 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Golkar  Munaslub  Ridwan Hisjam  Bahlil  Bahlil Lahadalia  Partai Golkar 
BERITA GOLKAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp