Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Konon, Suzuki Bersama Haojue Sedang Mengembangkan Skutik 350cc

Rabu, 01 Oktober 2025 – 18:06 WIB
Konon, Suzuki Bersama Haojue Sedang Mengembangkan Skutik 350cc - JPNN.COM
Ilustrasi Suzuki Burgman 400 di Eropa. Foto: suzuki

jpnn.com - Suzuki bersama mitra asal Tiongkok Haojue, dikabarkan tengah mengembangkan skutik di kelas 350cc, yang dihuni Forza 350 dan Yamaha XMax.

Suzuki sendiri sudah memiliki skutik 398cc yaitu Burgman 400 yang tersedia di banyak negara.

Namun, Suzuki pengin menambah lagi jagoannya di kelas menengah, terutama untuk pasar Tiongkok.

Baca Juga:

Dalam sebuah presentasi internal yang menyebutkan model tersebut bernama Haojue UHR350, diyakini sebagai prototipe dari skutik baru dari Suzuki yang akan datang.

Menurut perkiraan awal, Haojue UHR350 mungkin akan dikembangkan berdasarkan mesin Suzuki untuk mengendalikan biaya produksi dan mengurangi beban dalam penelitian dan pengembangan mesin baru secara manual.

Jika proyek itu berhasil, platform yang sama dapat diperluas ke model lain pada masa mendatang.

Baca Juga:

Selain UHR350, ada desas-desus tambahan bahwa Haojue sedang mengembangkan model menengah hingga besar bernama GSX500 dan TR500, yang mungkin merupakan kemitraan jangka panjang dengan Suzuki.

Sejauh ini belum ada informasi terkait spesifikasi dari calon skutik tersebut

Suzuki bersama mitra asal Tiongkok Haojue, dikabarkan tengah mengembangkan skutik di kelas 350cc, yang dihuni Forza 350 dan Yamaha XMax.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Suzuki  Haojue  Skutik 350cc Suzuki  Suzuki Burgman  Suzuki Haojue 
BERITA SUZUKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp