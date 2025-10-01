Konon, Suzuki Bersama Haojue Sedang Mengembangkan Skutik 350cc

Rabu, 01 Oktober 2025 – 18:06 WIB

jpnn.com - Suzuki bersama mitra asal Tiongkok Haojue, dikabarkan tengah mengembangkan skutik di kelas 350cc, yang dihuni Forza 350 dan Yamaha XMax.

Suzuki sendiri sudah memiliki skutik 398cc yaitu Burgman 400 yang tersedia di banyak negara.

Namun, Suzuki pengin menambah lagi jagoannya di kelas menengah, terutama untuk pasar Tiongkok.

Dalam sebuah presentasi internal yang menyebutkan model tersebut bernama Haojue UHR350, diyakini sebagai prototipe dari skutik baru dari Suzuki yang akan datang.

Menurut perkiraan awal, Haojue UHR350 mungkin akan dikembangkan berdasarkan mesin Suzuki untuk mengendalikan biaya produksi dan mengurangi beban dalam penelitian dan pengembangan mesin baru secara manual.

Jika proyek itu berhasil, platform yang sama dapat diperluas ke model lain pada masa mendatang.

Selain UHR350, ada desas-desus tambahan bahwa Haojue sedang mengembangkan model menengah hingga besar bernama GSX500 dan TR500, yang mungkin merupakan kemitraan jangka panjang dengan Suzuki.

Sejauh ini belum ada informasi terkait spesifikasi dari calon skutik tersebut