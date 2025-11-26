Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Konon, Tak Ada Investor IKN yang Komplain Gegara Putusan MK soal Hak Atas Tanah

Rabu, 26 November 2025 – 01:43 WIB
Konon, Tak Ada Investor IKN yang Komplain Gegara Putusan MK soal Hak Atas Tanah - JPNN.COM
Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang juga dibangun menggunakan pasokan green cement dari SIG. Foto dok SIG

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengeklaim tidak ada investor di wilayahnya yang komplain terkait hak atas tanah (HAT) setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 185/PUU-XXII/2024.

"Sampai sekarang belum ada komplain dari investor kepada kami," kata Basuki dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).

Diketahui, MK melalui putusan nomor 185/PUU-XXII/2024 membatalkan ketentuan Pasal 16A Undang-Undang (UU) IKN yang mengatur pemberian HAT untuk investor selama 190 tahun melaui HGU.

Baca Juga:

Dalam ketentuan awal, HAT bisa diberikan paling lama 95 tahun pada siklus pertama dan dapat diperpanjang untuk periode kedua sekitar 95 tahun.

MK kemudian menyunat pemberian HAT di IKN melalui HGU, Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai dengan mengikuti ketentuan umum.

Adapun, aturan pemberian HGU paling lama 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan diperbarui 35 tahun.

Baca Juga:

Selanjutnya, HGB diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun.

Kemudian hak pakai diberikan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui 30 tahun.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengeklaim tidak ada investor di wilayahnya yang komplain terkait hak atas tanah (HAT).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   IKN  Ibu Kota Nusantara  Investor IKN  Putusan MK  hak atas tanah  Otorita IKN 
BERITA IKN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp