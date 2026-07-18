Konon Vicky Prasetyo Absen dan Tidak Membiayai Persalinan Fangfang

jpnn.com, JAKARTA - Istri siri Vicky Prasetyo, Fangfang telah melahirkan buah hati mereka.

Namun, saat proses persalinan Fangfang, Vicky Prasetyo ternyata tidak ikut menemani dan mendampingi.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Fangfang, Emmanuel Alvino.

Dia menyebut bahwa kliennya hanya ditemani oleh sang ibunda dan keluarga inti saat proses persalinan.

"Ya, Fangfang itu pada saat lahiran sesar itu hanya ditemani oleh ibunya seorang diri. Ibu dan keluarganya, keluarga dekatnya, keluarga intinya ya, sama anak-anaknya juga yang mengantar," ujar Emmanuel Alvino melalui wawancara virtual, Kamis (16/7) lalu.

"Jadi, pendampingan dari suami sirinya yang bernama VP ini sama sekali tidak ada," sambungnya.

Dia juga membantah klaim Vicky Prasetyo soal telah menyiapkan dana untuk persalinan Fangfang.

Emmanuel mengatakan bahwa hal itu berbanding terbalik dengan realita yang dihadapi oleh kliennya.