JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Konon, VR46 dan Ducati Bakal Membawa Nicolo Bulega ke Paddock MotoGP

Senin, 01 Juni 2026 – 15:46 WIB
Nicolo Bulega. Foto: @nicolo_bulega11/ducati

jpnn.com - Mimpi Nicolo Bulega untuk kembali ke paddock MotoGP tampaknya makin dekat menjadi kenyataan.

Pembalap yang kini memimpin klasemen sementara World Superbike 2026 itu disebut menjadi kandidat terkuat untuk memperkuat tim VR46 Racing Team mulai musim 2027.

Laporan Sky Sport menyebut Ducati yakin memberikan kesempatan kepada Bulega, setelah melihat konsistensi dan performa impresifnya di World Superbike dalam beberapa musim terakhir.

Pembalap Aruba Ducati itu menjelma menjadi salah satu sosok paling menonjol di kejuaraan tersebut.

Tak hanya rutin meraih hasil positif, Bulega juga menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar juara musim ini.

Keinginan Bulega untuk tampil di MotoGP sebenarnya bukan hal baru. Pembalap asal Italia itu sudah beberapa kali menyatakan ambisinya untuk berlaga secara penuh di kelas utama.

Tahun lalu, dia bahkan sempat merasakan atmosfer MotoGP saat dipercaya menjadi pembalap pengganti ketika Marc Marquez mengalami cedera.

