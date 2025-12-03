Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Konsep Baru BrightUp Cup 2025, Pebulu Tangkis Tantang Pebasket dan Pemain Timnas

Rabu, 03 Desember 2025 – 15:45 WIB
Konsep Baru BrightUp Cup 2025, Pebulu Tangkis Tantang Pebasket dan Pemain Timnas
Pebulu tangkis Jonatan Christie dn Anthony Sinisuka Ginting saat berlaga pada BNI BrightUp Cup 2022 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Konsep berbeda akan ditawarkan pada pertandingan persahabatan bertajuk WONDR by BNI BrightUp Cup 2025.

Dalam ajang ini, pebulu tangkis Indonesia akan bertanding dengan pebasket serta pesepak bola nasional dalam balutan fun games.

Tercatat, pebulu tangkis yang akan ambil bagian ialah Hendra Setiawan, Marcus Fernaldi Gideon, dan Jonatan Christie.

Kemudian, penggawa Pelatnas Cipayung lain yang turut meramaikan acara ini ialah Anthony Sinisuka Ginting serta pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin.

Rencananya, para pemain tersebut akan beradu ketangkasan dengan Daniel Wenas dan Kelly Purwanto dari cabang basket, serta Andritany Ardhiyasa dan Witan Sulaeman (sepak bola).

Pertandingan persahabatan ini dijadwalkan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Bagi Sobat Negeriku yang ingin datang langsung, panitia menyediakan promo pembelian dengan skema satu tiket untuk dua penonton.

Ajang BrightUp Cup menjadi agenda tahunan PBSI setelah pertama kali digelar pada 2022.

Konsep berbeda akan ditawarkan pada pertandingan persahabatan bertajuk WONDR by BNI BrightUp Cup 2025, Jumat (5/12)

