Konsep Less Is More, Cara Viva Dukung Perawatan Kulit Praktis

Senin, 09 Februari 2026 – 22:04 WIB
Konsep Less Is More, Cara Viva Dukung Perawatan Kulit Praktis
Viva Cosmetics mengusung konsep less is more untuk perawatan kulit praktis yang sesuai iklim Indonesia. Foto: Viva

jpnn.com, SURABAYA - Viva Cosmetics mengusung prinsip less is more sebagai pendekatan dalam perawatan kulit melalui penggunaan produk yang efektif dan praktis.

Konsep ini diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran Viva Moisturizer Gel di Surabaya, pada 5 Februari 2026.

Produk dengan tekstur gel tersebut dirancang untuk memberikan hidrasi ringan, cepat meresap, serta menghadirkan sensasi sejuk di kulit.

Karakteristik ini dinilai sesuai dengan kondisi iklim Indonesia yang panas dan aktivitas masyarakat yang padat.

Brand Manager Viva Cosmetics, James Junianlie, menjelaskan bahwa pengembangan produk mempertimbangkan perbedaan kondisi lingkungan.

“Kalau di indoor cenderung kering, sementara di outdoor panas terik. Jadi Viva ingin menyediakan moisturizer yang nyaman dan praktis dalam bentuk gel,” ujar James, dalam keterangannya, Senin (9/2).

Rangkaian perawatan ini melengkapi produk pembersih dan serum sebagai perawatan tiga langkah untuk aktivitas sehari-hari.

Konsep tersebut menekankan pentingnya kualitas produk dibandingkan jumlah, sehingga perawatan kulit tetap sederhana namun optimal.

Viva Cosmetics mengusung konsep less is more untuk perawatan kulit praktis yang sesuai iklim Indonesia.

