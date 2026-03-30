Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Konsep Resort Living Masuk PIK2, Ubud at Pasir Putih Residences Tawarkan Hunian Well-Being

Senin, 30 Maret 2026 – 13:43 WIB
Konsep Resort Living Masuk PIK2, Ubud at Pasir Putih Residences Tawarkan Hunian Well-Being - JPNN.COM
Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pun menjadi salah satu lokasi yang menangkap perubahan tren hunian berbasis well-being living atau kualitas hidup melalui pengembangan Ubud at Pasir Putih Residences.

jpnn.com, JAKARTA - Tren hunian berbasis well-being living atau kualitas hidup terus menunjukkan penguatan di pasar properti, khususnya pada segmen menengah atas.

Pascapandemi, preferensi konsumen bergeser dari sekadar lokasi strategis menjadi keseimbangan antara kenyamanan, kesehatan, dan lingkungan tinggal.

Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pun menjadi salah satu lokasi yang menangkap perubahan tren tersebut.

Melalui pengembangan Ubud at Pasir Putih Residences, konsep hunian yang mengedepankan ruang hijau dan pengalaman tinggal ala resort mulai diperkenalkan sebagai diferensiasi produk.

Pendekatan yang digunakan tidak hanya pada estetika, tetapi juga perencanaan kawasan.

Danau seluas sekitar 16,2 hektare dengan elemen pasir putih menjadi pusat lanskap, sekaligus meningkatkan nilai kawasan sebagai waterfront living.

Infrastruktur ini dipadukan dengan jogging track sepanjang ±2,5 kilometer serta ruang komunal seperti clubhouse. Semua fasilitas itu dirancang untuk menunjang aktivitas penghuni.

Dari sisi produk, unit hunian ditawarkan dalam beberapa tipe dengan luas lahan mulai 8x15 hingga 12x15 meter.

Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pun menjadi salah satu lokasi yang menangkap perubahan tren hunian berbasis well-being living atau kualitas hidup.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PIK2  Ubud  Pasir Putih Residences  Hunian 
BERITA PIK2 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp