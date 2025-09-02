Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Konsep Skuter Listrik BMW Vision CE Tawarkan Pengalaman Berbeda Saat Berpetualang

Selasa, 02 September 2025 – 15:19 WIB
Konsep Skuter Listrik BMW Vision CE Tawarkan Pengalaman Berbeda Saat Berpetualang
BMW Vision CE. Foto: bmwmotorrad

jpnn.com - BMW Motorrad memamerkan skuter masa depan berbasis baterai murni bernama BMW Vision CE.

Skuter listrik teranyar itu akan dipajang di Munich Motor Show yang bakal dilangsungkan pada 8 September 2025 mendatang.

BMW Motorrad Vision CE dilengkapi perlengkapan keselamatan yang mumpuni seperti jok dan roll cage.

Tampilan skuter bergaya adventure dengan rangka tubular dan deflektor yang dipasang di tengah.

BMW juga membayangkan bahwa skuter itu nantinya akan dapat dikostumisasi dengan berbagai fitur, mulai dari speaker bluetooth yang dapat dilepas hingga atap transparan dan rak bagasi belakang.

Pengendara yang duduk di jok unik itu sudah dilengkapi dengan sandaran punggung dan sandaran kepala serta sabuk pengaman.

Calon pemiliknya juga bisa melihat jaring logam di atas sandaran kepala, yang kemungkinan berfungsi sebagai lapisan pelindung tambahan.

Pada sisi pengendara, diberikan layar digital besar serta setang tradisional.



BMW Motorrad  BMW Vision CE  Skuter listrik BMW Motorrad  spesifikasi BMW Vision CE 
