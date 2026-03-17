JPNN.com - Otomotif - Mobil

Konsep Theater Seat Mitsubishi Destinator Bikin Penumpang Tetap Nyaman Saat Mudik

Selasa, 17 Maret 2026 – 06:14 WIB
Mitsubishi Destinator mengadopsi konsep Theater Seat. Foto: Dokumentasi MMKSI

jpnn.com, JAKARTA - Kenyamanan menjadi salah satu faktor penting bagi keluarga saat memilih SUV tiga baris.

Hal itulah yang coba ditawarkan oleh Mitsubishi Destinator melalui pengaturan kabin dan konfigurasi bangku yang dirancang untuk perjalanan jarak jauh.

SUV tujuh penumpang dari Mitsubishi Motors mengusung konsep theater seat, sebuah desain tempat duduk yang membuat posisi kursi makin tinggi dari baris depan ke belakang.

Baca Juga:

Konsep tersebut membuat seluruh penumpang tetap mendapat pandangan yang lebih terbuka ke depan, sekaligus meningkatkan kenyamanan selama perjalanan.

Pereli nasional Rifat Sungkar menjelaskan desain tersebut menjadi salah satu pembeda Destinator dibanding model lain di kelasnya.

Menurut dia, karakter bodi mobil yang lebih boxy dan pilar belakang yang tegak turut membantu menciptakan ruang kabin lebih lapang.

Baca Juga:

“Bangkunya dibuat seperti kursi di teater. Baris depan, tengah, sampai belakang makin naik."

"Biasanya mobil lain tidak bisa seperti itu karena terbatas headroom, tetapi di Destinator ruang kepalanya masih aman,” ujar Rifat.

Mitsubishi Destinator menawarkan pengaturan kabin dan konfigurasi bangku yang dirancang untuk perjalanan jarak jauh atau mudik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

