Konser 7 Bintang Indonesia Hadirkan Tujuh Legenda Musik dalam Satu Panggung

jpnn.com, JAKARTA - Konser 7 Bintang Indonesia segera digelar pada di deConcert Room - Deheng House, Lantai 4, Kemang, Jakarta Selatan pada Sabtu, 13 Juni 2026.

Menariknya, pertunjukan istimewa tersebut mempertemukan 7 nama besar yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan musik Indonesia selama lebih dari tiga dekade.

Diprakarsai dan diproduksi oleh Deheng House, Konser 7 Bintang menjadi bentuk apresiasi terhadap karya-karya musisi Indonesia yang telah menginspirasi jutaan penikmat musik lintas generasi.

Mengusung konsep intimate concert dengan kualitas tata suara, tata cahaya, dan kenyamanan premium, penonton akan menikmati pengalaman yang lebih dekat dengan para legenda musik.

Tujuh bintang yang akan tampil adalah Deddy Dhukun, Mus Mujiono, Vina Panduwinata, Ita Purnamasari, Trie Utami, Yuni Shara, dan Memes.

Ketujuh nama tersebut memiliki rekam jejak panjang dan kontribusi luar biasa dalam perkembangan industri musik Indonesia.

Deddy Dhukun dikenal sebagai musisi, pencipta lagu, arranger, dan produser yang melahirkan banyak karya legendaris Indonesia. Mus Mujiono merupakan ikon jazz-pop Indonesia dengan karakter vokal dan permainan gitar yang khas.

Vina Panduwinata, Sang Burung Camar, telah menjadi salah satu diva terbesar Indonesia dengan karya-karya yang tetap relevan hingga saat ini.