Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Konser Amal untuk Korban Bencana Sumatra Digelar di Greenwich Bourough Hall London

Senin, 02 Februari 2026 – 15:15 WIB
Konser Amal untuk Korban Bencana Sumatra Digelar di Greenwich Bourough Hall London - JPNN.COM
Pondok Pesantren Darul Mukhlisin yang sempat terdampak kekuatan air dan material kayu dari banjir bandang di Aceh Tamiang pada 26 November 2025 kini telah bersih dari tumpukan kayu. ANTARA/HO-Humas Bakom RI

jpnn.com, LONDON - Para warga negara Indonesia (WNI) di Inggris turut berikthtiar demi meringankan beban para korban banjir bandang di Sumatra.

Untuk itu, Diaspora Indonesia di negeri kerajaan tersebut akan menggalang dana melalui konser amal bertajuk Songs for Sumatra.

Kegiatan karitas itu bakal digelar di Greenwich Bourough Hall, London, pada Senin (2/1/2026) pukul 19.30 waktu setempat. Selama ini Greenwich dikenal sebagai lokasi patokan permulaan waktu primer di dunia.

Baca Juga:

Rencananya, sederet artis dan musisi yang akan tampil pada pertunjukan itu ialah Desmonda Cathabel, El Haq Latief, Jaz Triadi, Ledi, Mychelle, Widyadari, Gabriela Fernandez dan Swara Nusantara Choir Group.

Ada pula Indonesian Dance Group yang siap tampil menarikan Ratoh Jaroe, sebuah tari tradisional dari Aceh.

Menurut Shafa Sabila Fadli selalu penggagas Songs for Sumatra, prakarsa untuk menggelar pertunjukan amal itu bermula dari keinginan untuk membantu anak-anak yang menjadi korban banjir hebat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 lalu.

Baca Juga:

Putri Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon itu pun segera bergerak menghubungi kawan-kawannya dari kalangan artis untuk membicaraakn niat itu.

“Gayung bersambut dan langsung kami bekerja, menggandeng berbagai pihak, termasuk Nadya Mere, Johan Wahono dan Adit Marciano sebagai komite penyelenggara, untuk menyelenggarakan konser ini,” kata Shafa dalam keterangan pers Song for Sumatra.

Konser amal bertajuk Songs for Sumatra digelar di Greenwich Bourough Hall, London, pada Senin (2/1/2026) pukul 19.30 waktu setempat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Songs For Sumatra  London  Sumatra  bencana sumatra  konser amal 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp