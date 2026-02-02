Konser Amal untuk Korban Bencana Sumatra Digelar di Greenwich Bourough Hall London

jpnn.com, LONDON - Para warga negara Indonesia (WNI) di Inggris turut berikthtiar demi meringankan beban para korban banjir bandang di Sumatra.

Untuk itu, Diaspora Indonesia di negeri kerajaan tersebut akan menggalang dana melalui konser amal bertajuk Songs for Sumatra.

Kegiatan karitas itu bakal digelar di Greenwich Bourough Hall, London, pada Senin (2/1/2026) pukul 19.30 waktu setempat. Selama ini Greenwich dikenal sebagai lokasi patokan permulaan waktu primer di dunia.

Rencananya, sederet artis dan musisi yang akan tampil pada pertunjukan itu ialah Desmonda Cathabel, El Haq Latief, Jaz Triadi, Ledi, Mychelle, Widyadari, Gabriela Fernandez dan Swara Nusantara Choir Group.

Ada pula Indonesian Dance Group yang siap tampil menarikan Ratoh Jaroe, sebuah tari tradisional dari Aceh.

Menurut Shafa Sabila Fadli selalu penggagas Songs for Sumatra, prakarsa untuk menggelar pertunjukan amal itu bermula dari keinginan untuk membantu anak-anak yang menjadi korban banjir hebat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 lalu.

Putri Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon itu pun segera bergerak menghubungi kawan-kawannya dari kalangan artis untuk membicaraakn niat itu.

“Gayung bersambut dan langsung kami bekerja, menggandeng berbagai pihak, termasuk Nadya Mere, Johan Wahono dan Adit Marciano sebagai komite penyelenggara, untuk menyelenggarakan konser ini,” kata Shafa dalam keterangan pers Song for Sumatra.