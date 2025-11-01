Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Konser BLACKPINK Diguyur Hujan, Penonton Tetap Antusias

Sabtu, 01 November 2025 – 19:19 WIB
Konser BLACKPINK Diguyur Hujan, Penonton Tetap Antusias - JPNN.COM
Suasana area konser BLACKPINK di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu (1/11). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Konser BLACKPINK bertajuk Deadline di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, diguyur hujan deras pada Sabtu (1/11).

Pertunjukan BLACKPINK yang sebelumnya dijadwalkan pada pukul 18.30 WIB, terlihat belum juga dimulai hingga pukul 18.55 WIB.

Sebagian penggemar yang berada di area Blink Pit, Blink dan Platinum tidak bisa terhindar dari basahnya air hujan.

Penggemar yang berada di ketiga area tersebut kompak mengenakan jas hujan, dengan warna beragam.

Kendati terlihat sudah menggunakan jas hujan, sederet penonton yang berada di area konser BLACKPINK sempat memutuskan untuk menepi ke sisi Cat 1 dan 2.

Seraya menunggu hujan reda, para penonton berbodong berdiri memenuhi sisi area Cat 1 dan 2.

Seiring hujan mereda, para penggemar pun kembali menduduki area masing-masing seraya menunggu sang selebritas muncul di panggung.

Tampak sejumlah staf juga langsung membersihkan area panggung komser BLACKPINK ketika hujan mulai mereda.

Konser BLACKPINK bertajuk Deadline di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, diguyur hujan deras, Sabtu (1/11).

TAGS   Blackpink  Konser Blackpink  BLACKPINK Jakarta  jadwal konser Blackpink 
