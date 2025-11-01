Konser BLACKPINK Diguyur Hujan, Penonton Tetap Antusias

Sabtu, 01 November 2025 – 19:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Konser BLACKPINK bertajuk Deadline di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, diguyur hujan deras pada Sabtu (1/11).

Pertunjukan BLACKPINK yang sebelumnya dijadwalkan pada pukul 18.30 WIB, terlihat belum juga dimulai hingga pukul 18.55 WIB.

Sebagian penggemar yang berada di area Blink Pit, Blink dan Platinum tidak bisa terhindar dari basahnya air hujan.

Penggemar yang berada di ketiga area tersebut kompak mengenakan jas hujan, dengan warna beragam.

Kendati terlihat sudah menggunakan jas hujan, sederet penonton yang berada di area konser BLACKPINK sempat memutuskan untuk menepi ke sisi Cat 1 dan 2.

Seraya menunggu hujan reda, para penonton berbodong berdiri memenuhi sisi area Cat 1 dan 2.

Seiring hujan mereda, para penggemar pun kembali menduduki area masing-masing seraya menunggu sang selebritas muncul di panggung.

Tampak sejumlah staf juga langsung membersihkan area panggung komser BLACKPINK ketika hujan mulai mereda.